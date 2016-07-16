صرف 40 ألف جنيه للمتضررين فى "أحداث قرية أبو يعقوب" بمركز المنيا

قرر اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، صرف مبلغ 40 ألف جنيه لكل من موسى صليب عبد المالك، وأشرف حنا يوسف، ونبيل خليل إبراهيم، وعاطف أستمالك يوسف، بواقع 10 آلاف جنيه لكل منهم، وذلك تعويضًا لهم عن الضرر الذى وقع بمنازلهم الأربعة، على خلفية الأحداث التى وقعت مساء أمس، والخاصة بحرق منازلهم بقرية أبو يعقوب بمركز المنيا.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عدد من المتهمين فى أحداث العنف التى وقعت بين مسلمى وأقباط القرية، عقب ما أشيع عن تحويل منزل إلى كنيسة.

أمن المنيا: ضبط 15 متهم فى اشتباكات قريه أبويعقوب بسبب إشاعة تحول منزل لكنيسه