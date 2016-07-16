انتشار أمنى بقرية المقرانى استعدادا لتشييع جثمان رئيس مباحث طامية

تشهد قرية المقرانى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم انتشارا أمنيا مكثفا لقوات الشرطة استعدادا لتشييع جثمان الرائد محمود عبد الحميد رئيس مباحث مركز شرطة طامية، فى جنازة عسكرية، وذلك بعد استشهاده صباح اليوم على يد مجهولين استهدفوا السيارة التى كان يستقلها، وإطلاق النيران عليها بكثافة.

كان قد انتهى فريق من مصلحة الطب الشرعى من معاينة جثة رئيس مباحث مركز شرطة طامية لنقل جثمان الضابط الشهيد من مشرحة مستشفى طامية المركزى لدفنه بمسقط رأسه بقرية المقرانى بمركز يوسف الصديق.

تلقى اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم إخطارا بقيام مجهولين بإطلاق النيران على سيارة شرطة بالقرب من قرية قصر رشوان بمركز طامية، وعلى الفور انتقلت لموقع الحادث سيارات الإسعاف بقيادة الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم، وتبين مصرع الرائد محمود عبد الحميد 35 سنة رئيس مباحث طامية، وإصابة كل من أمير عبد التواب زكى 35 سنة أمين شرطة ومساعد شرطة أحمد السيد عبد العاطى 35 سنة، تم نقل جثة الأول إلى مستشفى طامية المركزى ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

تفاصيل استشهاد رئيس مباحث طامية وإصابة مجند وأمين شرطة على يد مجهولين بالفيوم.. مدير الأمن ينتقل لموقع الحادث ويأمر بغلق جميع منافذ الطرق المؤدية لمكان الواقعة.. ونشر الأكمنة الأمنية لملاحقة المتهمين