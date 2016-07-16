تشييع جثمان مفتش الأمن العام بمنطقة القناة فى جنازة عسكرية بمسقط رأسه بالشرقية

شيعت منذ قليل، جنازة اللواء "عبدالقادر فلاح" مفتش الأمن العام لمنطقة القناة وسيناء، الذى لقى مصرعه، اليوم، السبت، فى حادث تصادم بدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، بينما نجت أسرته، فى جنازة عسكرية، تقدمها اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية.

وأدى المعزون صلاة الجنازة على المتوفى بمسجد قرية برامكيم، وتم مواراة جسده بمقابر أسرته، بقرية برامكيم، بمركز ديرب نجم.

كان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة اللواء عبدالقادر فلاح مفتش الأمن العام بمنطقة القناة وسيناء وسيارة أخرى على طريق الزقازيق الإسماعيلية الزراعى بدائرة مركز أبوصوير، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم نقل مفتش الأمن العام وأسرته إلى مستشفى جامعة قناة السويس ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى بينما نجت أسرته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع مفتش الأمن العام بمنطقة القناة وسيناء فى حادث تصادم بالإسماعيلية

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