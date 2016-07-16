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حزب النور بكفر الشيخ يشارك فى حملة حلوة يا بلدى بـ12 مدينة

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حزب النور بكفر الشيخ يشارك فى حملة حلوة يا بلدى بـ12 مدينة حزب النور بكفر الشيخ يشارك فى حملة حلوة يا بلدى بـ12 مدينة
شاركت أمانات حزب النور بكفر الشيخ فى حملة "حلوة يا بلدى" فى 12 مدينة من مدن محافظة كفر الشيخ بعدد كبير من شباب وأعضاء الحزب والكوادر وأمناء الحزب بالمراكز، التى تستمر لمده أسبوع لتنظيف وتجميل مدن محافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن فعاليات الحملة التى نظمتها محافظة كفر الشيخ لنظافة الشوارع وطلاء أسوار المدارس وزراعة الأشجار.

وكان الدكتور مجدى سليم، أمين حزب النور بمحافظة كفر الشيخ، أعلن أن أعضاء الحزب بجميع مراكز المحافظة سيشاركون فى حملة "حلوة يا بلدى" لنظافة وتجميل المحافظة، مشيرًا إلى أن أمناء الحزب ببعض المراكز، التقوا رؤساء مجالس المدن لتنسيق المشاركة فى الحملة.


>محافظ كفر الشيخ: "حلوة يا بلدى" استعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة

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