محافظ أسوان يتفقد أعمال إنشاء السويقة الجديدة بالسيل

تفقد محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى معدلات التنفيذ بالسويقة الجديدة التى يتم إنشاؤها على مساحة 2400 م2 تضم 80 بايكة بمنطقة السيل الجديد بمدينة أسوان.

ووجه محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة أسوان بضرورة تنظيم العمل داخل السويقة من خلال تحديد خط سير لبوابة الدخول والخروج للمواطنين المترددين على السويقة، لتسهيل الحركة وعدم وجود أى تكدس، وسهولة التعامل مع البائعين.

وأوضح محافظ أسوان أنه تم طرح المساحة المواجهة للسويقة من الناحية الجنوبية ضمن خطة العام المالى الحالى لإنشاء سويقة أخرى، لاستيعاب الباعة الجائلين والقضاء على الإشغالات بالمنطقة، وبالتوازى سيتم إنشاء موقف لسيارات السيرفيس المتجهة إلى مناطق الصداقة الجديدة والقديمة وكيما والسد العالى شرق والشلال وخور عواضة، حيث يأتى إنشاء السويقات والموقف أعلى المساحات الناتجة من مشروع تغطية مصرف السيل للمرحلتين الأولى والثانية بطول 300 متر وبتكلفة 14.9 مليون جنيه.

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