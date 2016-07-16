ميك جاغر ينتظر طفله الثامن

ينتظر النجم البريطاني ميك جاغر Mick Jagger ، المغني الأساسي في فرقة الروك الأيقونية "رولينغ ستونز"، استقبال مولوده الجديد والأوّل له من حبيبته الباليرينا الأمريكية ميلاني هامريك Melanie Hamrick .

ولدى جاغر البالغ من العمر 72 عاماً سبعة أولاد هم: جورجيا، وجيمس، وجايد، وإليزابيث، ولوكاس، وكاريس، وغابريال، وأكبرهم يبلغ 45 عاماً، فيما يبلغ أصغرهم 17 عاماً.

ولديه أيضاً خمسة أحفاد، كما أنجبت حفيدته أسيزي ابنة في أيار/مايو 2014.

ولم تقدّم زوجة جاغر، البالغة من العمر 29 عاماً، وتعمل مع مسرح الباليه الأمريكي في نيويورك منذ أن كانت في الـ 17 من عمرها، لوسائل الإعلام أيّ تفصيل عن حملها، كما أنّ ميك لم يدل بأيّ تصريحات إعلامية حول الموضوع.

يذكر أن ميك جاغر ارتبط رسمياً بميلاني هامريك بعد ثلاثة أشهر من وفاة حبيبته السابقة مصممة الأزياء والستايلست الأمريكية لورين سكوت.

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