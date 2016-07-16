ترامب: أتمنى أن ألعب "بوكيمون غو"

أكد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب أنه لو كان يملك الوقت الكافي لحمّل لعبة "بوكيمون غو" التي أحدثت ضجة عالمية، إلا أنه لا يملك الوقت الكافي لذلك حالياً.

وأجاب ترامب خلال حواره مع صحيفة أمريكية عند سؤاله عن تجربة لعبة "بوكيمون غو": "من دون شك لا ألعبها، أتمنى أن يكون لديّ وقت لذلك، لكن الناس يلعبونها".

وعلى الرغم من أنّ المرشّح الجمهوري لم يلعب "بوكيمون غو" فإنه نشر على حسابه في فيسبوك تطبيقاً معدّلاً عن اللعبة، تظهر فيه منافسته عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، التي وصفها بـ"هيلاري الملتوية".

يذكر أن شركة نيتندو للألعاب كانت قد طرحت منذ أيام لعبتها الجديدة "بوكيمون غو"، التي عملت شركة نيانتيك على تطويرها. وتعتمد اللعبة على تقنية الواقع المعزّز، وهي متوفرة بشكل مجانيّ لأنظمة أندرويد وأي أو إس iOS.

وتتمحور فكرة اللعبة حول اصطياد البوكيمونات التي تظهر ضمن اللعبة، وكلما اصطدت عدداً أكبر من البوكيمونات ازداد مستواك في اللعبة، وحصلت على مميزات جديدة.

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