فستان التركية التشين سانجو يهزّ "السوشيال ميديا" والسبب!

أثار فستان الزفاف المثير الجميل الذي ارتدته الممثلة التركية الحسناء ألتشين سانجو الشهيرة بدفني في الحلقة الأخيرة من المسلسل الرومانسي (حب للإيجار) اهتمام آلاف المعجبات والمعجبين،وهز "السوشيال ميديا" بجماله حيث تم تداول صور ألتشين به بسرعة قياسية في مئات حسابات مواقع التواصل الإجتماعي،ووصف بأنه فستان الزفاف الأجمل درامياً في عام 2016.

كم ثمنه؟

وقد ارتدت ألتشين سانغو فستانيّ زفاف مختلفين حازا الإعجاب،لكن الأخير حصد إعجاب أكبر،وافتتن ملايين المشاهدين به،وهو من تصميم (إيدا غونغور) التي صنعته خصيصاُ لألتشين سانجو من قماش الدانتيل الفرنسي،وبلغ ثمنه وتكلفته من (25) إلى (35) ألف ليرة تركية أي ما يساوي تقريباً (13) ألف دولار أمريكي.

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