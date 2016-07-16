لماذا أثارت صور شيرين عبد الوهاب ونانسي عجرم ودرة غضب الجمهور؟

بعد انتهاء أيام الشهر الفضيل وبدء عطلة العيد، انتقلت الأضواء مع النجمات من داخل استديوهات التصوير، لشواطىء المرح والسعادة، وانتقلت معها صيحات غضب الجمهور، بسبب الملابس الصيفية التي يراها البعض مثيرة، وما بين الهجوم على التونسية درة بسبب طلتها بحوض السباحة وبين الانتقاد الساخن لطلة نانسي عجرم بباخرة النجوم .. العشرات من المواقف المحرجة لنجمات قررن الاستمتاع بنسمة صيف.

النجمة التونسية درة ليست ممثلة فحسب ولكنها واحدة من أكثر النجمات مساهمة في الترويج للمنتجات الراقية والموضة، وعملها يفرض عليها الخضوع لجلسات تصوير متعددة تناسب الأجواء. وكان من الطبيعي أن تلتقط صوراً لها داخل حمام السباحة بمناسبة الصيف، ورغم أنها كانت بكامل ملابسها المعتادة وبدون أوضاع مثيرة، إلا أنها تلقت توبيخاً ولوماً من متابعيها بعدما دشن معجب يدعى أحمد مسعيد تعليقاً وصف الصورة "بالمثيرة للغرائز" وطالبها بالعودة لطلتها الأولى كفتاة بريئة ومحتشمة!!

المسعيد قال بالنص: الصورة مثيرة للغرائز والشهوات بجد والله .. دي تاني صورة تنزليها وتستفزني وسبحان الله زمان مع بدايه ظهورك مكنتيش بتبيني حاجه من جسمك بشكل ملفت كده دلوقتي بعد مابقيتي نجمه وليكي جمهورك اللي حبك علشان مثقفه وفنك هادف ومفيش اسفاف في اي عمل ليكي ولا عمرك استفزيتي الشباب بانوثتك .. راجعي نفسك يا فنانه وانا اسف لو ابديت رأى بشكل مش هيعجبك بس بجد حزين وعارف اني مش فارق كلامي معاكى في حاجه.

النجمة اللبنانية نانسي عجرم تلقت دروساً في الاحتشام ومراعاة السن والأمومة لمجرد أنها ارتدت فستاناً مفتوح الصدر أثناء مشاركتها بحفل ضمن فعاليات رحلة باخرة النجوم، والغريب أن دعاة الحشمة هم أنفسهم من تحرشوا لفظياً بالفنانة الرقيقة بكلمات يصعب تكرارها، ولكن نانسي قررت الرد عليهم بصورة عملية، وقامت بنشر المزيد من صور الحفل.

المطربة بوسي تحاول منذ فترة التخلص من تاريخها الشعبي، لتنضم لقائمة مطربات الصف الأول، ولكن الجمهور لا يرحمها، فرغم خضوعها لنظام غذائي قاسي لتخفيض الوزن واختيار فستان أنيق باللون الأسود، إلا أن الانتقادات طالتها فيما يتعلق بقصة شعرها، بعدما تلقت نصائح بضرورة اختيار قصة شعر تناسب تصميم الفستان. كما علق البعض على كثرة الفساتين والاكسسوارات بخزانة ملابسها بكلمة "ظلم" ، ولخص متابع القصة بجملة "مش بالفلوس".

جلسة التصوير الجديدة للمطربة شيرين عبد الوهاب لم تمر مرور الكرام، فبعد تعليقات بسيطة أشادت بجمالها، انهالت التعليقات الناصحة لها بالعودة عن طريق الإثارة والملابس المكشوفة، وذكرها أكثر من معجب بأن صوتها الجميل لا يحتاج لمثل هذه الصور المثيرة.

النجمة الشابة ريم مصطفى نالت قدرا لا بأس به من الهجوم طوال الشهر الفضيل بعدما ظهرت ضمن أحداث مسلسل "الأسطورة" بـ"الهوت شورت"، وتكررت الأزمة بنفس الانتقادات عندما قررت الاحتفال بالصيف مع فستان قصير باللون الفضي يتميز بفتحة طويلة من المنتصف، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستقرام" وأكثر التعليقات تأدباً كانت من معجب يدعى مجدي قال لها: أنت اجمل ممثله فى مصر اقسم بالله بس يا ريت بلاش الافورة فى اللبس عشان انت مش محتاجة الكلام دا!!

فيما استقبل الجمهور جلسة التصوير الجديدة للفنانة اللبنانية المثيرة قمر، فرغم أن الجلسة جاءت للترويج لبيت أزياء عالمي، وبملابس اعتاد الجمهور انتقادها، الا أن قمر نجت من الهجوم الصيفي، واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي اطلالتها بمدينة الملاهي بكثير من المرح .. وعروض الزواج!!

ملابس النجمات في الصيف باتت تحت وصاية الجمهور .. برأيك هل يحق للمعجبين انتقاد إطلالات النجمات أم الأمر كله حرية شخصية؟

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