5 خطوات لاخفاء الهالات السوداء

تعاني غالبية النساء من الهالات السوداء لأسباب عديدة: التعب، الحساسية الموسمية، أو قلة النوم. ولجعلها تختفي يتطلب ذلك استراتيجية صحيحة وصحية. لذلك، سنعرض لك في هذا الموضوع 5 خطوات سريعة وفعالة لإخفاء كل الهالات السوداء والحصول على عيون مشرقة.

1.الخطوة التحضيرية

لا شك في أن المكياج من أسهل الطرق الفورية لإخفاء الهالات السوداء، ولكن من المهم أيضاً استخدام حل على المدى الطويل مثل كريم العين. فهذا الكريم يحتوي على صيغ فعالة ومناسبة جداً، لا سيما إذا استخدمته قبل النوم فهو سيمتص الاسوداد الموجود تحت العينين.

2.اختيار لون الكونسيلر المناسب

يعتبر الكونسيلر من أهم المستحضرات التي تخفي الهالات السوداء فوراً، شرط أن تختاري اللون المناسب لك.

للبشرة الفاتحة: كونسيلر باللون الوردي.

للبشرة المتوسطة: كونسيلر باللون الخوخي.

للبشرة الداكنة: كونسيلر باللون البني الفاتح.

3.متى تطبقين الكونسيلر؟

بالإضافة إلى اختيار الكونسيلر باللون الوردي أو الخوخي، ينبغي عليك اختيار الصيغة الصحيحة بسلاسة، وذلك من خلال تطبيق الكونسيلر بعد مكياج العين وقبل الشفتين والوجنتين، والحواجب. وبهذه الطريقة، يجف الكونسيلر. في حال ظهرت بعض التشققات، أعيدي مزج الكونسيلر على نحو سلس وطبقي فوقه البودرة.

4.كيفية تطبيق الكونسيلر

كيفية تطبيق الكونسيلر تعتمد على التغطية التي تريدينها. للتغطية المتوسطة، عليك التركيزعلى الزوايا الداخلية والخارجية لعينيك، ثم وضع اللون البرتقالي على نحو سلس باستخدام فرشاة ظلال عيون نظيفة ورقيقة.

أما للتغطية الكاملة فعليك استخدام إصبعك أو فرشاة الكونسيلر للاستفادة من المصحح في زوايا العينين الداخلية، ثم، استخدمي الفرشاة على طريقة التربيت لوضع الكونسيلر بالظل المحايد على أن يكون أخف بدرجة واحدة من لون بشرتك تحت منطقة العين بأكملها.

5.تثبيت الكونسيلر

للتأكد من ثبات الكونسيلر بالضبط في المكان الذي وضعته، ننصحك سيدتي بوضع القليل من البودرة الشفافة. وللحصول على أفضل نتيجة ممكنة، عليك تجنب استخدام المساحيق المعدنية، والتي يمكن أن تكون لامعة وبالتالي تبرز التجاعيد حول عينيك.