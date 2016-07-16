“راغب علامة” كيف نجا من حادث “نيس” الإرهابى

جاء المطرب اللبناني راغب علامة من حادث الدهس الذي وقع مساء أمس، الخميس 14 يوليو الجاري، بمدينة نيس الفرنسية وراح ضحيته عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وكشف راغب عن تواجدة بالقرب من مكان الحادث في مكان يبعد 15 دقيقة، ونعى كل الضحايا الذين راحوا في هذا الحادث الأليم، فكتب عبر حسابه في موقع Twitter:

“مساء الخير من مدينة نيس الفرنسية الرحمة للضحايا الذين سقطوا جراء العملية الإرهابية كنا نتعشى في مكان يبعد حوالي 15 دقيقة من مكان الحادث”.

مساء الخير من مدينة #نيس الفرنسية

الرحمة للضحايا الذين سقطوا من جراء العملية الإرهابية

كنا نتعشى في مكان يبعد حوالي ١٥ دقيقة عن مكان الحادثة

ويبدو أن جمهور راغب قلق عليه وعلى أسرته ومن تواجد معه، فسارع هو لطمأنتهم وأنه بخير ولم يتعرض لمكروه، فكتب:

“أحب أن أطمئن كل المحبين بأننا جميعا العائلة والأصدقاء و الفرقة الموسيقية بخير.. شكرا لكل المحبين”.

أحب أن اطمئن كل المحبين بأننا جميعنا العائلة والأصدقاء والفرقة الموسيقية بخير. شكراً لكل المحبين