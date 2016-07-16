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خطوات مجربة للعناية بالعباءات السود

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السبت 16-07-2016 17:58

يبهت لون العباءات الأسود بسبب غسيلها بطريقة خاطئة. ولتفادي هذه المشكلة، "سيدتي. نت" يدعو القارئات إلى اتباع الخطوات الآتية الخاصّة بنظافة العباءات السود:
- يفضّل غسيل العباءات بالغسّالة على وجوهها المقلوبة بماء بارد، مع تجنّب دورات الغسيل الطويلة.
- يُضاف بضع قطرات الخلّ إلى الغسّالة، بهدف تنعيم قماش العباءات وتثبيت اللون الأسود خلال الغسيل.
- من الضروري تجنّب تجفيف العباءات في أماكن مشمسة، وكذلك البعد عن نشرها على حبل غسيل، منعاً من ظهور علامات عليها. بالمقابل، يستحسن نشرها على العلاقة في الظل.
- تُكوى العباءات بمكواة البخار، وعلى حرارة معتدلة.

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سيدتي