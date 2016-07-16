خطوات مجربة للعناية بالعباءات السود

يبهت لون العباءات الأسود بسبب غسيلها بطريقة خاطئة. ولتفادي هذه المشكلة، "سيدتي. نت" يدعو القارئات إلى اتباع الخطوات الآتية الخاصّة بنظافة العباءات السود:

- يفضّل غسيل العباءات بالغسّالة على وجوهها المقلوبة بماء بارد، مع تجنّب دورات الغسيل الطويلة.

- يُضاف بضع قطرات الخلّ إلى الغسّالة، بهدف تنعيم قماش العباءات وتثبيت اللون الأسود خلال الغسيل.

- من الضروري تجنّب تجفيف العباءات في أماكن مشمسة، وكذلك البعد عن نشرها على حبل غسيل، منعاً من ظهور علامات عليها. بالمقابل، يستحسن نشرها على العلاقة في الظل.

- تُكوى العباءات بمكواة البخار، وعلى حرارة معتدلة.