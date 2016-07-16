مسقط تبحث مع المبعوث الأممى لليمن ووفد الحوثيين وقف نزيف الدماء

استقبلت سلطنة عمان كلا من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، ووفدى المؤتمر الشعبى والحوثيين، وذلك فى إطار جهودها للوصول إلى اتفاق لوقف نزيف الدماء.

والتقى يوسف بن علوى بن عبدالله، الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، الوفود بمدينة ‏صلالة، وتم خلال عدة لقاءات التطرق إلى آخر المستجدات والأوضاع على الساحة اليمنية والمفاوضات التى تستضيفها دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة والجهود التى تبذل لاحلال السلام فى اليمن.

وتأتى هذه الزيارة واللقاءات فى إطار المساعى المستمرة التى تقوم بها ‏السلطنة لدعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة ‫‏اليمنية.

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