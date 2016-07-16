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وفد من الأوقاف والأزهر وبيت العائلة يزور قرية أبو يعقوب بعد الأحداث الطائفية

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وفد من الأوقاف والأزهر وبيت العائلة يزور قرية أبو يعقوب بعد الأحداث الطائفية وفد من الأوقاف والأزهر وبيت العائلة يزور قرية أبو يعقوب بعد الأحداث الطائفية
قال الشيخ محمد محمود أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف، إن وفدًا من الأوقاف والأزهر وبيت العائلة المصرية يتجه اليوم إلى قرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا للوقوف على ملابسات الموضوع ولقاء الأقباط والمسلمين بالقرية وحثهم على نبذ العنف ونشر المحبة والتعاون من أجل .

وأضاف أبوحطب أننا سوف نبحث المشكلة ونحاول وضع حلول لها من أجل تهدئة الأوضاع داخل القرية.
>يذكر أن قرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا شهدت أحداث عنف طائفية بين المسلمين والمسيحيين بسبب ما تردد عن تحويل منزل لكنيسة ونتج عنها احتراق أثاث عدد من المنزل وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على 15 من المشتبه فى تورطهم بالأحداث.


> أمن المنيا: ضبط 15 متهم فى اشتباكات قريه أبويعقوب بسبب إشاعة تحول منزل لكنيسه

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مصر 365

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