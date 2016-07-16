شاطئ الفيروز بالإسماعيلية يستقبل المصطافين ويخفض رسم الدخول

يعتبر نادى وشاطئ الفيروز من اشهر الشواطئ على مستوى مصر والإسماعيلية نظرا لتوافر كل مقومات الإقامة والتمتع بالبحر فيه بالإضافة إلى وجود ملعب كرة قدم ومدينة ملاهى وأكاديمية لكرة القدم ومطعم كبير يقدم المأكولات للزائرين بأسعار مخفضة مقارنة بالأماكن الأخرى، بالإضافة إلى وجود ممشى لذوى الاحتياجات الخاصة حتى الشاطئ.

وأعرب الزائرون عن سعادتهم بزيارة الإسماعيلية وشاطئ الفيروز لتوافر جميع الإمكانيات والخدمات بالشاطئ بالإضافة إلى وجود المطعم والكافيتريات والملاهى.

وقال المحاسب محمد خليل القماش، مدير نادى وشاطئ الفيروز فى تصريح لـ"اليوم السابع" بأن نسبة الإقبال على الشاطئ تعدت نسبة الـ80% هذا الصيف.

وأضاف أن نادى وشاطئ الفيروز تابع لمحافظة الإسماعيلية ورسوم دخول العطلات الرسمية 25 جنيها للفرد وفى الأيام العادية 20 جنيها، ويتم عمل تخفيضات للزائرين ولرواد الشاطئ، والنادى، وذلك طبقا لتعليمات وتوجيهات اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية الذى أصدر قرار بتخفيض رسم دخول شواطئ المحافظة بـ2 جنيه بعد الساعة 3 عصرا تسهيلا وتيسيرا على المواطنين وأبناء الإسماعيلية.

وأضاف أن نسبة الاشغالات فى الشاليهات 100% مضيفا أن بأنه تم تجديد وإحلال وتطوير المسطحات الخضراء بالشاطئ بالإضافة إلى إنشاء ملعب لكرة القدم على أرض النادى.

وأكد أنه تم إنشاء ممشى خاص لذوى الاحتياجات الخاصة منذ دخولهم النادى حتى وصوله للشاطئ.

>وأشار بأنه تم إحلال وتجديد لرمال الشاطئ وتزويده بالمسطحات الخضراء والنجيل، حتى يتمكن الزائرون من الاسترخاء على الشاطئ، بالإضافة إلى وجود مطعم كبير يتسع للمئات من الزائرين ويوجد فيه كافة الوجبات بأسعار مخفضة.

وأتم أنه يوجد بالشاطئ 4 غطاسين مدربين على أعلى مستوى خدمة للزائرين بالإضافة إلى مركز إسعاف.

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