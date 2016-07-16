وزير الخارجية الإماراتي لنظيره التركي: حريصون على أمن واستقرار أنقرة

أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، اتصالا هاتفيا – قبل قليل – بمولود جاوويش أوغلو، وزير خارجية الجمهورية التركية، أعرب فيه عن حرص دولة الإمارات على أمن واستقرار تركيا.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد، خلال الاتصال، أن دولة الامارات تابعت بقلق بالغ التطورات الأخيرة التي شهدتها تركيا .. مؤكدًا حرص دولة الامارات على أمن واستقرار تركيا، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ورحب وزير الخارجية الإماراتي بعودة الأمور الى مسارها الشرعي و الدستوري وبما يعبر عن إرادة الشعب التركي، متمنيا دوام الاستقرار والازدهار لتركيا وشعبها.