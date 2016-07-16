رحيل رمز الأهلي - من الذاكرة.. طارق سليم يتحدث عن عشق الجماهير ' فوق رأسنا '

ليس مجرد لاعب ارتدى قميص النادي الأهلي أو شخص مسؤول تولى منصبا داخل النادي. أنه الرمز المعشوق من قبل الجماهير المصرية بالكامل، طارق سليم.

الكرة المصرية ودعت طارق سليم رمز النادي الأهلي عن عمر 79. (طالع التفاصيل)

جماهير الأهلي دائما ما تهتف بأسم طارق وشقيقه صالح لما لا وهما من رموز النادي الأهلي. ولكن ماذا قال طارق سليم عن جماهير الأهلي.

يقول طارق سليم في تسجيل سابق مع قناة الأهلي: "جمهور الأهلي فوق رأسنا دائما".

وأضاف "أتمنى أن نجعلهم سعداء دائما".

وأتم "جماهير الأهلي تجلب لنا السعادة بمجرد وجودها بجانبنا".

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