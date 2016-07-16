بالفيديو - مجموعة الأهلي.. زيسكو يجاور الوداد في الصدارة بعد قهر أسيك

رفع زيسكو يونايتد الزامبي رصيده إلى 6 نقاط في المجموعة الأولى - التي تضم الأهلي - بدوري أبطال إفريقيا ليجاور الوداد المغربي بعد تغلبه في ملعبه على أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3-1 اليوم السبت.

وافتتح جاكسون موانزا النتيجة في الدقيقة 33 ثم أضاف زميله أداما باهن الهدف الثاني في الدقيقة 37 مستغلا خطأ فادح من حارس أسيك ناموري ديوماندي.

قلص أسيك الفارق في الدقيقة 77 عن طريق يوسف داو، لكنه لم يهنأ كثيرا لأن زيسكو أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 79 عن طريق إدريس بومبو.

وأصبح زيسكو بذلك في المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف عن الوداد، بينما توقف رصيد أسيك عند 3 نقاط وبعده الأهلي بلا رصيد من النقاط. (طالع ترتيب المجموعة من هنا)

ويستضيف الأهلي فريق الوداد السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في مباراة لا بديل عن الانتصار فيها إذا أراد الحفاظ على آماله في بلوغ نصف النهائي.

وكان الأهلي قد خسر مباراته الأولى في المجموعة أمام مضيفه زيسكو 3-2، ثم خسر في الجولة الثانية على ملعبه أمام أسيك 2-1.

شاهد الأهداف من هنا.