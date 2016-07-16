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الأربعاء.. مؤتمر الدلتا للسكر يعلن عن أهم دراسة لتغذية مريض السكر

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الأربعاء.. مؤتمر الدلتا للسكر يعلن عن أهم دراسة لتغذية مريض السكر الأربعاء.. مؤتمر الدلتا للسكر يعلن عن أهم دراسة لتغذية مريض السكر
تعقد جمعية الدلتا والقنال للسكر والميتابوليزم مؤتمرها السنوى فى الفترة من 20 إلى 22 يوليو الجارى، برئاسة الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ الباطنة والغدد الصماء بجامعة المنصورة، رئيس الجمعية، والدكتور محمد عاصى أستاذ الباطنة والغدد الصماء بجامعة الزقازيق بمشاركة أكبر أطباء السكر فى .

وقال الدكتور محمد سلام أستاذ الباطنة والغدد الصماء بجامعة الزقازيق إن المؤتمر يستضيف مجموعة من الخبراء الاجانب وفى مقدمتهم الدكتور أسامة حمدى رئيس قسم السمنة بمعهد جوزلين الأمريكى لدراسة السكر والسمنة، والذى سيقوم بالإعلان ولأول مرة عن نتائج أبحاثه فى مجال تغذية مرضى السكر، واستحداث نظم غذائية جديدة تساهم فى خفض مستوى السكر فى الدم دون إضافة المزيد من أدوية السكر.

وقال الدكتور إبراهيم صبرى أستاذ السكر والغدد بدمياط سكرتير عام المؤتمر إنه لأول مرة سيتم الإعلان عن نتائج دراسة لباحثين من معهد غنيم فى مجال استخدام الخلايا الجذعية لعلاج مرض السكر.

وقال الدكتور إبراهيم صبرى يشهد المؤتمر العديد من الجلسات العلمية، والجلسات التفاعلية، وورش العمل، ويستضيف جلسات لعدد من جمعيات السكر بمصر وفى مقدمتهم الجمعية المصرية للسكر ودهون الدم وجمعية الصعيد للسكر، والمنتدى العربى للسكر.


>- علاج فيرس C يؤدى إلى ضبط السكر
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