رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع عاجل لمتابعة خطط جمع القمامة

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع عاجل غداً ” الأحد” يرأسه وزير التخطيط الدكتور اشرف العربي لمتابعة خطط جمع القمامة بالعاصمة والجيزة والإسكندرية، وتعميم خطة جمعها في جميع المحافظات، شريطة ضمان استدامة هذه المنظومة.

كما وجه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع بناء 60 ألف فصل بالمشاركة مع القطاع الخاص .

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم بمقر وزارة التخطيط وحضره وزير قطاع الأعمال العام ونائب وزير المالية، حيث كلف رئيس الوزراء وزير التخطيط بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة الأصول غير المستغلة، موجهاً بالإسراع في بدء طرح الأصول غير المستغلة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق للاستفادة القصوى منها. كما كلف رئيس الوزراء وزير التخطيط بوضع آلية لمتابعة المشروعات المفتوحة والمدرجة بالخطة.

أ ش أ