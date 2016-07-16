“ريهانا” إلغاء حفل نيس بسبب الحادث الإرهابى بفرنسا

أعلنت النجمة العالمية ريانا عن الغاء حفلها الذي كان مقررا اقامته اليوم الجمعة في مدينة نيس الفرنسية، وذلك بعد الحادث الإرهابي الكبير الذي تعرضت له المدينة أمس وراح ضحيته ما يقرب من 90 قتيل.

وكتبت ريانا عبر صفحتها الخاصة على موقع Facebook: بسبب الأحداث المأساوية فإن حفلتي في نيس لن تمضي قدماً كما كان مخططا لها.. قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم”.

كما نوهت الصفحة الرسمية لريانا على Instagram إلى أنها كانت في نيس أمس الخميس وقت وقوع الحادث، لكنها طمأنت جمهورها على أنها بخير.

وكانت أعلنت الحكومة الفرنسية مقتل 84 شخصا في هجوم مدينة نيس بجنوب البلاد والذي وقع أمس الخميس، وأشارت إلى أن 18 جريحا مازالوا في حالة حرجة، وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية بيار هنري برانديه أن 50 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة.

وقالت مصادر شرطية إن سائق الشاحنة الذي نفذ الهجوم أطلق أعيرة نارية من مسدسه قبل أن ترديه الشرطة قتيلا، وعثرت السلطات في الشاحنة على قنبلة غير معدة للانفجار وأسلحة مزيفة.