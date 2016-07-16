صفحة الرائد محمود عبد الحميد تتحول لسرادق عزاء بعد استشهاده

>تحولت صفحة الرائد محمود عبد الحميد رئيس مباحث مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إلى سرادق عزاء، بعد استشهاده صباح اليوم على يد مجهولين استهدفوا السيارة التى كان يستقلها، وأطلقوا عليها النيران بكثافة، فاغتالوه وتسببوا فى إصابة أمين شرطة ومساعد شرطة كانوا بصحبته فى السيارة.

وقام زملاء وأقارب الضابط الشهيد بتدوين عبارات النعى التى تمتلئ بالحزن على استشهاد رئيس المباحث، مؤكدين أنه كان معروفا بحسن خلقه وطيبة أصله، خاصة أنه ينتمى لعائلة كبيرة ومحبوبة بين عائلات مركز يوسف الصديق.

>كما نشر زملاء الضابط الشهيد صورا مختلفة له على صفحته الشخصية، داعين الله له بالجنة، وداعين لأهله بالصبر والسلوان.

استشهاد رئيس مباحث طامية وإصابة مجند وأمين شرطة على يد مجهولين بالفيوم

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تفاصيل استشهاد رئيس مباحث طامية وإصابة مجند وأمين شرطة على يد مجهولين بالفيوم.. مدير الأمن ينتقل لموقع الحادث ويأمر بغلق جميع منافذ الطرق المؤدية لمكان الواقعة.. ونشر الأكمنة الأمنية لملاحقة المتهمين