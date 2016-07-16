الإدارة التعليمية ببلبيس تبحث سد العجز للمدرسين قبل بدء الموسم الدراسى

عقد الدكتور إيهاب الجعفرى مدير عام الإدارة التعليمية فى بلبيس بالشرقية، اليوم السبت، اجتماعا موسعا بديوان عام الإدارة بحضور الموجهين الأوائل للمواد المختلفة.

وشدد "الجعفرى" خلاله على ضرورة عمل حصر للمعلمين والمدارس بمراحلها المختلفة الثلاثة الابتدائى والإعدادى والثانوى العام والفنى، للوقوف على مدى الاحتياجات الضرورية وإعادة توزيع المدرسين على المدارس المختلفة سواء بالندب الكلى أو الجزئى لسد العجز وتحقيق العدالة وضمان عدم حرمان أى طالب أو تلميذ من حقه فى التعليم، ولرفع تقرير فى أسرع وقت لمديرية التربية والتعليم بالشرقية .

وأشار هلال زايد المستشار الإعلامى للإدارة التعليمية فى تصريح صحفى، إلى أن الجعفرى شدد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من كل من اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ومحمد الشيمى وكيل أول الوزارة، وخاصة وقف نشرات الندب الكلى أو الجزئى والنقل قبل الخامس عشر من أغسطس القادم منعًا لحدوث فوضى فى العملية التعليمية ولضمان انتظامها.

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