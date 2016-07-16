تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ"خلية وجدى غنيم" الإرهابية لـ14 أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحى البيومى، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة القيادى الإخواني الهارب "وجدى غنيم" و7 آخرين، لاتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، لجلسة 14 أغسطس، للاطلاع.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات تأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

إسلاميون لوجدى غنيم بعد وصفه سامعى "تسلم الأيادى" بـالمرتدين: "رجل تكفيرى"