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سقوط تونسيتين تمارسان أعمالا منافية للآداب وتنشران صورهما عاريتين بالزمالك

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سقوط تونسيتين تمارسان أعمالا منافية للآداب وتنشران صورهما عاريتين بالزمالك سقوط تونسيتين تمارسان أعمالا منافية للآداب وتنشران صورهما عاريتين بالزمالك
نجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة أمجد شافعى، من ضبط تونسيتين لممارستهما الدعارة بدائرة قسم قصر النيل.

وردت معلومات للواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة، عن ترويج فتاتين من تونس أنفسهما لممارسة الأعمال المنافية للآداب على مواقع الإنترنت ونشرهما صورا عارية، للإعلان عن ممارسة الرذيلة لراغبى المتعة مقابل 400 دولار للواحدة، شرط ممارستهما الجنس فى نفس الموقع معا.

وأسفرت التحريات التى أعدها العقيد إبراهيم الطويل، عن صحة المعلومات، وأضافت أن الفتاتين اعتادتا ممارسة الدعارة من خلال اصطياد راغبى المتعة الحرام عن طريق شبكة الإنترنت وكازينو نادى للقمار والملاهى الليلية ومقيمتان داخل فندق وتمارسان جريمتما داخل شقق مفروشة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية برئاسة العقيد أحمد طاهر، وبالاشتراك مع العقيد حسن النجار، والمقدم محمد حلمى، والمقدم وليد طراف، والمقدم رامز جمال، من ضبط المتهمتين أثناء ممارستهما الجنس الحرام مع اثنين من راغبى المتعة الحرام فى الزمالك.

تم التحفظ على هواتف محمولة بها كل جرائم المتهمتين والملابس الداخلية والخارجية وحبوب منشطة ومبلغ مالى، وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام، كلف بتحرير محضر بالواقعة وإرسال المتهمين لنيابة قصر النيل للتحقيق.


>ضبط مغربيتين تمارسان أعمالا منافية للآداب على الإنترنت وتنشران صورهما عاريتان

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مصر 365

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