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رئيس البرلمان التركي: الأحزاب المعارضة وقفت إلى جانب الحكومة..والانقلابيون سيعاقبون

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رئيس البرلمان التركي: الأحزاب المعارضة وقفت إلى جانب الحكومة..والانقلابيون سيعاقبون رئيس البرلمان التركي: الأحزاب المعارضة وقفت إلى جانب الحكومة..والانقلابيون سيعاقبون

اسماعيل كهرمان رئيس البرلمان التركي

قال اسماعيل كهرمان رئيس البرلمان التركي إن محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد أمس كان محاولة إرهابية، مشيرا إلى أن الانقلابيين يمثلون مجموعة صغيرة من الجيش.

وأكد كهرمان في كلمة له خلال اجتماع طارئ للبرلمان اليوم السبت في حضور رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن جميع المتورطين في محاولة الانقلاب سينالون العقاب الذي يستحقونه.

وأضاف كهرمان” نقف اليوم كجسد واحد، جميع المؤسسات العامة الأكاديموين داخل هذا المجلس وخارجه ، الجميع يحملون العلم التركي”.

وقال كهرمان “عشنا أمسية محزنة، لكنها كانت ساعات تستحق أن تكون مليئة بالدروس والعبر، هناك من حاول المساس بالإرادة الوطنية ، حاولوا الانقلاب واستهداف مبادئ الديمقراطية التركية، ونحمد الله على إفشال تلك المحاولة، خلال هذه الحوادث قام هؤلاء الأفراد بقتل عدد من المواطنين وحاولوا السيطرة على بعض المؤسسات العامة، واستهداف البرلمان بقذائف وأسلحة، ووجهوا السلاح في وجوه المواطنين كما لو أنهم يوجهونها في وجوه الغزاة”.

وأعلن كهرمان أن الأحزاب المعارضة التركية وقفت إلى جانب وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الكردي”.

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