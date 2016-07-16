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خبر في الجول - الأهلي يستقر على قيد مروان إفريقيا

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خبر في الجول - الأهلي يستقر على قيد مروان إفريقيا خبر في الجول - الأهلي يستقر على قيد مروان إفريقيا

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن يول على قيد مروان محسن مهاجم نادي الإسماعيلي إفريقيا لتدعيم هجوم الفريق.

FilGoal.com أكد في وقت سابق يوم السبت توقيع مروان محسن على عقود انضمامه إلى الأهلي. (طالع التفاصيل)

محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي أكدت يوم الجمعة اقتراب مروان محسن من الانضمام إلى الأهلي بـ10 ملايين جنية. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com استقرار الجهاز الفني للأهلي على قيد مروان محسن في قائمته. ليصبح اللاعب الثاني الذي يستقر الجهاز الفني للفريق على قيده بعد محمد الشناوي حارس بتروجيت المنضم حديثا وبشكل رسمي لصفوف الأهلي.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي بشكل رسمي ضم مروان محسن عقب لقاء الفريق أمام الوداد الرياضي المغربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد مساء يوم السبت في لقاء مصيري وحاسم ضمن الجولة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.

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