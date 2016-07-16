الغربية تحقق 6 مراكز من أوائل الثانوية الأزهرية بينهم الأولى على الجمهورية

حصدت محافظة الغربية 6 مراكز من أوائل الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، حيث حصلت الطالبة فاطمة السيد عبد العزيز لاشين، بنت قرية نواج التابعة لدائرة مركز طنطا على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 648، بنسبة 99,69%، منطقة الغربية.

وحصل على المركز الثالث، أحمد محمد محمد عبدالوهاب، بمجموع: 647، بنسبة: 99,54%، وحصل على المركز الرابع مكرر، أمنية علام مسعود علام، المجموع 646، بنسبة: 99,38%، كما حصل الطالب محمد محمود مصطفى عيسى، على المركز الرابع مكرر أيضا المجموع: 646، بنسبة: 99,38%، والرابع مكرر أيضا هاجر يوسف حسن محمد، المجموع: 646، بنسبة: 99,38%، منطقة الغربية.

وفى القسم الأدبى حصل على المركز العاشر مكرر الطالبة رقية محمد الحماقى زايد، المجموع: 603، النسبة:95,71%، منطقة الغربية.

وفى أول تصريح لها عبرت الطالبة فاطمة السيد عبد العزيز لاشين، بنت قرية نواج التابعة لدائرة مركز طنطا، وخريجة معهد سعيد القدح للفتيات والتى حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 648، النسبة: 99,69%، عن فرحتها، وسعادتها بحصولها على هذا المركز.

وأشارت إلى أنَّ معرفتها بالنتيجة كانت من الاتصال الهاتفى الذى أجراه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بها والذى هنأها فيه بتفوقها ونجاحها فى اجتياز المرحلة الثانوية بتتويجها على رأس القسم العلمى لهذا العام.

وأكدت الأولى على مستوى الجمهورية أنها كانت تتمنى أن تلتحق بكلية الطب لتكون نموذجًا للطبيبة المسلمة التى تربط بين علوم الدين والدنيا، مشيرة إلى أنها متفوقة أيضا فى العلوم الشرعية والعربية.

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