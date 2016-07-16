أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الغربية تحقق 6 مراكز من أوائل الثانوية الأزهرية بينهم الأولى على الجمهورية

Google+ Print
الغربية تحقق 6 مراكز من أوائل الثانوية الأزهرية بينهم الأولى على الجمهورية الغربية تحقق 6 مراكز من أوائل الثانوية الأزهرية بينهم الأولى على الجمهورية
حصدت محافظة الغربية 6 مراكز من أوائل الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، حيث حصلت الطالبة فاطمة السيد عبد العزيز لاشين، بنت قرية نواج التابعة لدائرة مركز طنطا على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 648، بنسبة 99,69%، منطقة الغربية.

وحصل على المركز الثالث، أحمد محمد محمد عبدالوهاب، بمجموع: 647، بنسبة: 99,54%، وحصل على المركز الرابع مكرر، أمنية علام مسعود علام، المجموع 646، بنسبة: 99,38%، كما حصل الطالب محمد محمود مصطفى عيسى، على المركز الرابع مكرر أيضا المجموع: 646، بنسبة: 99,38%، والرابع مكرر أيضا هاجر يوسف حسن محمد، المجموع: 646، بنسبة: 99,38%، منطقة الغربية.

وفى القسم الأدبى حصل على المركز العاشر مكرر الطالبة رقية محمد الحماقى زايد، المجموع: 603، النسبة:95,71%، منطقة الغربية.

وفى أول تصريح لها عبرت الطالبة فاطمة السيد عبد العزيز لاشين، بنت قرية نواج التابعة لدائرة مركز طنطا، وخريجة معهد سعيد القدح للفتيات والتى حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 648، النسبة: 99,69%، عن فرحتها، وسعادتها بحصولها على هذا المركز.

وأشارت إلى أنَّ معرفتها بالنتيجة كانت من الاتصال الهاتفى الذى أجراه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بها والذى هنأها فيه بتفوقها ونجاحها فى اجتياز المرحلة الثانوية بتتويجها على رأس القسم العلمى لهذا العام.

وأكدت الأولى على مستوى الجمهورية أنها كانت تتمنى أن تلتحق بكلية الطب لتكون نموذجًا للطبيبة المسلمة التى تربط بين علوم الدين والدنيا، مشيرة إلى أنها متفوقة أيضا فى العلوم الشرعية والعربية.


>- ننشر أسماء أوائل شهادة الثانوية الأزهرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365