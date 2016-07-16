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تسمم 6 أطفال عقب تناولهم وجبة غذائية فاسده في طما بسوهاج‎

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تسمم 6 أطفال عقب تناولهم وجبة غذائية فاسده في طما بسوهاج‎ تسمم 6 أطفال عقب تناولهم وجبة غذائية فاسده في طما بسوهاج‎

صورة ارشيفية

مراسل «ONA»:
> أصيب 6 أطفال بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية فاسده ” ترمس ” من أحد الباعة الجائلين بناحية كوم الحامض دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول كل من “محمد صابر محمد”، 11 سنة – طالب، والطفل “ألهام صابر محمد”، 6 سنين، والطفل “عزمي صابر محمد” ، والطفل مصطفي صابر محمد، وإيناس صابر محمد ، 12 سنة – طالبة ، والطفل محمد جابر محمد ، 3 سنين – وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بناحية كوم الحامض دائرة المركز ، مصابين بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر، “إدعاء تناول طعام فاسد “.

بالانتقال والفحص وسؤال “صابر محمد أحمد عوض”، 37 سنة – حاصل علي دبلوم ، ويقيم بذات الناحية، قرر حدوث إصابة المذكورين عقب تناولهم ” ترمس ” من أحد الباعة الجائلين ونفي الشبهة الجنائية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري فـي الواقعة، وتم تحرير محضر رقم 12162 – جنح المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة.

 

 

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