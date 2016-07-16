نفوق 4000 دجاجة في نشوب حريق بمزرعة دواجن بسوهاج

مراسل «ONA»:

> نشب حريق بمزرعة دواجن بناحية بنجع خليفه – دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج ، وأدي الحريق الي نفوق 4000 دجاجة ، دون وقوع أي إصابات للعاملين بالمزرعة، وإحتراق 4 طن أعلاف وبعض أدوات المزرعة والعروق الخشبية .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح ، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بنجع خليفه- دائرة المركز .

> إنتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده .

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن ملك كل من”البدري أحمد محمد”، 46 سنة – حاصل علي دبلوم ثانوي تجاري ، و”الطبلاوي أحمد محمد دسوقـي”، 38 سنة – حاصل علي دبلوم ثانوي تجاري، و”أبو عقيل عبد العال مصطفي”- 37 سنة ، حاصل علي دبلوم ثانوي تجاري – ويقيمون بذات الناحية.

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وإنحصرت التلفيات فـي نفوق 4000 دجاجة وإحتراق 4 طن أعلاف وبعض أدوات المزرعة والعروق الخشبية .

بسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ، ونفوا الشبهة الجنائية ، ويرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.

أخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3031 – إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة .