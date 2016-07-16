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الفوائد المذهلة لتناول قطعة واحدة من الثوم مع كوب ماء كل صباح

  • الصحة
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الفوائد المذهلة لتناول قطعة واحدة من الثوم مع كوب ماء كل صباح الفوائد المذهلة لتناول قطعة واحدة من الثوم مع كوب ماء كل صباح

على الرغم من أنه قد يكون هناك أناس قليلون لا يقبلون على تناول الثوم بسبب رائحته النفاذة  الا ان الغالبية العظمى من الناس على دراية تامة بان  الثوم مفيد للغاية للصحة، حيث يعتبر من العناصر الصحية للغاية والتي يمكنها منع وعلاج الكثير من الأمراض.

وقد أجريت العديد من الدراسات العالمية ، حيث اشارت جميعها  الى أن تناول الثوم أول شيء في الصباح على معدة فارغة، سوف يزيد من مناعة الجسم، مما يؤكد انه  من المضادات الحيوية الطبيعية القوية  للغاية.

الفوائد العديدة للثوم

وهي يمكن أن الثوم يخفف فعليا من أعراض ارتفاع ضغط الدم. ويعمل على تنظيم  الدورة الدموية، ويمنع أيضا من مشاكل في القلب المختلفة ويحفز من وظائف  الكبد والمثانة. وبالإضافة إلى ذلك، فهو فعال جداً  في حالات مشاكل في المعدة، مثل الإسهال، كما  يحفز ايضاً من  عملية الهضم السليم ، وللاستفادة من هذه الفوائد جميعاً ما عليك الا تناول قطعة (فص) من الثوم مع كوباً من الماء فى كل صباح قبل تناول الطعام بنصف ساعة

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