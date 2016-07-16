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3 عادات صحية تعالج وتساعد على منع الإصابة بمرض الزهايمر

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3 عادات صحية تعالج وتساعد على منع الإصابة بمرض الزهايمر 3 عادات صحية تعالج وتساعد على منع الإصابة بمرض الزهايمر
كثير منا يعتقد أن مرض الزهايمر جزء لا يتجزأ من الشيخوخة، ولكن فى الواقع هذا هو خرافة حيث إنه جزء من تغيير نمط الحياة، ويمكن أن السلوكيات الصحية تساعد على منعه.

وقال الدكتور دانيال آمين، الطبيب النفسى المشهور الأمريكى ومؤلف العديد من الكتب الأكثر مبيعاً بما فى ذلك "دماغك ترتبط بحياتك"، إن السلوك يمكنه تسريع خطر الإصابة بمرض الزهايمر، أو تأخيره، أو حتى إجراء تغييرات من شأنها أن تساعد على عكس ذلك.

وأشار آمين إلى أن السلوكيات الصحية تساعد فى الوقاية من إصابات الرأس، ومرض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر، وعوامل أخرى.

وفيما يلى أهم 3 طرق لمنع مرض الزهايمر، وفقاً لموقع “Newsmax Health”:

1- الحصول على وزن مثالى


>زيادة الوزن لا تسبب تغير شكل الجسم فقط أو تزيد من فحسب لكنها تنتج "السيتوكينات" المواد التى تسبب زيادة الالتهاب التى تضر كل عضو فى الجسم، بما فى ذلك الدماغ.

ثلثا الأميركيين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”.

2- التوقف عن تناول السكر


>السكر هو عدو الدماغ رقم 1 حيث إنه يرفع من فرص التهابات الدماغ ويزيد من عدم انتظام حركة خلايا المخ ويسبب الإدمان.

3- ممارسة الرياضة يومياً


>ممارسة الرياضة هى أفضل وسيلة لزيادة الناقلات العصبية للشعور بالسعادة والتى تزيد من المادة الرمادية فى الدماغ أيضاً، سواء كان بالجرى أو السباحة أو ركوب الدراجات أو الرياضة أو حتى تنس الطاولة.

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