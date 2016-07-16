خليط عسل النحل والقرفة .. يقضي على 7 مشاكل مرضية

خليط سحري مكون من عنصرين فقط قادر على القضاء على 7 مشاكل مرضية، وهو بالفعل يستحق أن يطلق عليه ” الخليط السحري “، حيث فوائده العديدة والتي لها مفعول السحر على الصحة، هذا الخليط هو خليط عسل النحل والقرفة.

خليط عسل النحل والقرفة :-

خليط عسل النحل والقرفة عُرف قديماً بأنه يقضي على بعض الآلام البسيطة، ويساعد في تنشيط الصحة العامة.

ولكن أعادت الأبحاث والدراسات الحديثة النظر في ذلك الخليط السحري مرة أخرى، حيث اكتشفت فعاليته، وقدرته على القضاء على الكثير من المشاكل المرضية، مثل التهاب المفاصل والمشاكل المتصلة بالأوعية الدموية وغيرها، والتي ستناولها تفصيلياً.

كيفية التخلص من المشاكل المرضية السبع عن طريق خليط عسل النحل والقرفة:-

1- قادر على تقوية مناعة الجسم :-

فمن خصائص هذا الخليط أنه مضاد للبكتيريا والفيروسات، لذا يمكن إضافة ذلك الخليط مع كوب الشاي الأخضر وتناوله يومياً، لتقوية مناعة الجسم، خاصةً للأناس الذين يعانون من ضعف المناعة.

2- يحمي القلب ويعمل على الوقاية من انسداد الشرايين :-

يمكن وضع الخليط وفرده على قطعة من ” التوست ” ، وتناوله ضمن الوجبات اليومية وذلك لحماية القلب والوقاية من انسداد الشرايين كما ذكرنا.

3- علاج آلام المفاصل :-

يمكن وضع ملعقة من القرفة في ماء فاتر، ثم إضافة ملعقتين من عسل النحل إلى اليهم ، وتناول ذلك الخليط مرتين يومياً.

4- يقي من عدوى المرارة :-

إضافة ملعقتين من القرفة مع ملعقتين من عسل النحل، وإضافتهم إلى كوب من الماء الساخن.

5- يعالج حالات الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، والسعال، ونزلات البرد :-

يقضي على تلك المشاكل سريعاً فبمجرد الشعور بسعال أو تصاب بنزلات البرد، قم بإضافة القليل من مسحوق القرفة على معلقة من عسل النحل، وتناولها مرتين يومياً.

6- يتحكم في مستوى الكوليسترول في الدم أيضاً :-

قم بإضافة معلقتين من عسل النحل مع 3 ملاعق من القرفة إلى كوب من الماء، وسيقوم ذلك الخليط بالمهمة المطلوبة.

7- ويعالج مشاكل الجهاز الهضمي أيضاً :-

فقم بتناول ملعقة من عسل النحل مضاف إليها القليل من مسحوق القرفة، وستشعر بالراحة بعدها بقليل.

اعتقد الآن قد علمتم لما قد قمت بتسميت هذا الخليط ب ” الخليط السحري ” ، وذلك كما ذكرنا أن له فوائد عدّة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads