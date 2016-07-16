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السعودية ترحب ب"عودة الامور إلى نصابها" فى تركيا

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السعودية ترحب ب"عودة الامور إلى نصابها" فى تركيا السعودية ترحب ب"عودة الامور إلى نصابها" فى تركيا
رحبت السبت ب"عودة الامور إلى نصابها" فى تركيا بعد محاولة تحرك الجيش التى اكدت السلطات احباطها.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية فى بيان رسمى "بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلقٍ بالغٍ تطورات الأوضاع فى جمهورية تركيا الشقيقة، والتى من شأنها زعزعة أمنها واستقرارها والمساس برخاء شعبها الشقيق".

وعبر المصدر "عن ترحيب المملكة بعودة الأمور إلى نصابها بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته المنتخبة، وفى إطار الشرعية الدستورية، وفق إرادة الشعب التركي".

وتقيم انقرة والرياض علاقات وثيقة، وتدعمان المعارضة السورية فى مواجهة نظام الرئيس بشار الاسد.
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