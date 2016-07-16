اخبار اليمن .. تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم الذى استهدف موكب محافظ عدن

تبنى تنظيم القاعدة فى اليمن الهجوم الذى استهدف محافظ عدن خلال استهداف موكبه بسيارة ملغومة فى منطقة إنماء بالمدينة.

وذكر راديو( سوا ) الأمريكى اليوم السبت أن جناح تنظيم القاعدة فى اليمن أعلن مسئوليته - على أحد المواقع التابعة للمتشددين - عن تفجير استهدف موكب محافظ عدن.

يذكر أن محافظ عدن عيدروس الزبيدى وقائد شرطة عدن شلال شائع نجيا أمس من انفجار سيارة ملغومة لدى مرور موكب المحافظ فى منطقة إنماء بالمدينة. وأصيب جندى فى الهجوم لكن الزبيدى نجا سالما.

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