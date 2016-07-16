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فوائد وضع قشر الموز على الرأس

  • الصحة
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فوائد وضع قشر الموز على الرأس فوائد وضع قشر الموز على الرأس

قشر الموز أصبح له العديد من الاستخدامات، لعل أشهر الطرق أو الفوائد هي استعماله في فرد الشعر و تنعيمه بعد إضافة بعض الزيوت له، و لكن مع الوقت أثبتت العديد من الدراسات و الأبحاث فوائده في علاج الصداع.

أكثر من 10% من الأشخاص حول العالم يعانون من مشاكل الصداع النصفي، و هو عبارة عن آلام تصيب مناطق مختلفة في الرأس، و يسبب آلاماً شديداً للبعض، و بعض المسكنات لا تفي بالغرض في التخلص منه.

فإذا كنت ممن يصيبهم الصداع فأنت بحاجة إلى اتباع بعض العادات الصحية السليمة، و البعد عن بعض الأطعمة و المشروبات التي تعمل على ظهوره و تسبب الكثير من الآلام لك فيما بعد.

1 – يجب عدم التعرض للشمس المباشرة، خاصةً في فصل الصيف، و في أوقات الذروة أو ساعات الظهيرة، و أفضل الأوقات للتعرض للشمس هو في الصباح الباكر.

2 – بعض المشروبات الساخنة مثل الكاكاو تعمل على ظهور الصداع بشكل مفاجئ، و يجب التقليل أيضاً من مكونات الألبان.

3 – يجب أن يحصل الجسم على قسط كافي من النوم، و على أقل تقدير النوم لمدة سبع ساعات يومياً، و عدم السهر.

وصفات طبيعية لعلاج الصداع

1 – يمكن وضع قشور الموز في مقدمة الرأس، هذه الوصفة تخلصك من الصداع في وقت قياسي و بنتيجة مذهلة، أو على أقل تقدير سيقل تدريجياً.

2 – قشور البطيخ أيضاً لها نفس الفاعلية تقريباً، يمكنك تثبيتها في مقدمة الرأس، و ستلاحظ بعدها اختفاء الصداع.

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