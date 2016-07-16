"الخارجية": التقديرات الأولية تشير لعدم وجود مصريين بين ضحايا حادث نيس

أعلن السفير الدكتور هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أنه لا توجد أنباء، حتى الآن، عن وجود قتلى أو مصابين مصريين فى الحادث الإرهابى الذى وقع فى مدينة نيس الفرنسية، أمس الأول، أثناء الاحتفالات بعيد الثورة الفرنسية، مؤكداً أن القنصلية العامة فى مارسليا تتابع الموقف عن كثب مع السلطات الفرنسية منذ وقوع الحادث، وتبذل مساعيها للاطمئنان على أعضاء الجالية المصرية هناك.

وأضاف مساعد وزير الخارجية، فى بيان له اليوم، أن عدم وجود مصريين ضمن ضحايا الهجوم يظل تقديراً أولياً، فى ظل أن عملية حصر الضحايا والتعرف عليهم ما زالت جارية، مناشداً المصريين المقيمين هناك ضرورة توخى الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة التى أطلقتها السلطات الفرنسية فيما يتعلق بالتجوال والتنقل، والمتمثلة فى عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة، وتفادى التجمعات الكبيرة والأماكن المزدحمة والمرافق التى قد تكون بطبيعتها هدفا محتملا لهجمات مشابهة، والعمل على الاتصال الفورى بالقنصلية حال تعرضهم لأى خطر، أو عند رغبتهم فى سرعة العودة لأرض الوطن.

وشدد مساعد وزير الخارجية على أن القطاع القنصلى فى حالة تأهب مستمرة، لمتابعة أحوال المصريين فى فرنسا وتقديم المساعدة والمشورة لهم بما يضمن سلامتهم.

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