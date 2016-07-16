3 نصائح لتستوحي إطلالات السفر من النجمات

الرياض - خلود أحمد

تضطر النجمات وعارضات الأزياء للسفر والتنقل دائماً، وهذا ما يجعلهن محترفات فيما يخص إطلالات السفر وما يجب ارتداؤه في المطار، ومع اقتراب موسم السفر، قررنا أن نقدّم لك لوحة إلهام لتستوحي منها إطلالتك في المطار، بالإضافة لنصائح متنوعة تساعدك في اختيار التنسيق المناسب، وهذه النصائح هي:

- الراحة مطلب أساسي عند السفر، لذلك تلجأ العديد من النجمات لاختيار السراويل الضيّقة أو الجينز في المطار، ويعتمدن على القصّة والخامة المريحة، لذلك ننصحك باختيار الجينز المفضّل لديك بتصميم واسع ومريح، وتجنّبي ارتداء جينز جديد للمرة الأولى حتى لا تندمي خلال الرحلة.

- الحذاء المسطّح أو الأحذية الرياضيّة خيارات واضحة للسفر، كما أن ارتداء الكعب العالي مقبول إن كان مريحاً وبلون محايد غير مزعج، فالمطار ليس المكان المناسب لارتداء الأحذية الصارخة والتنسيقات اللافتة.

- يزيد اعتماد النجمات على المعطف أو القطعة الخارجية خلال السفر، فهو خيار مناسب إن كنت لا تعرفين جو البلد الذي ستسافرين له، ويمكنك الاستغناء عنه عند الحاجة، وبالنظر لإطلالات النجمات في الأعلى نجد أن المعاطف بمختلف أنواعها لا تغيب عن إطلالاتهن خلال السفر.