الصحة تحذر من استخدام مكملات غذائية مغشوشة ومقويات جنسية ضارة

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام مكملات غذائية مغشوشة لتخسيس الوزن إضافة لمقويات جنسية للرجال تحتوي على مواد دوائية غير معلن عنها تسبب اضطرابات في عمل الأجهزة الحيوية بالجسم ومضار جانبية قد تؤدي إلى الوفاة.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة إن الوزارة أصدرت 5 تعميمات للتحذير من استخدام عدة مكملات غذائية يتم الترويج لها لتخفيف الوزن ومقويات جنسية للرجال تحتوي على مواد دوائية غير معلن عنها تسبب اضطرابات في عمل الأجهزة الحيوية في الجسم ومضار جانبية قد تؤدي إلى الوفاة ..منوها إلى أن هذه المنتجات غير مسجلة لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وحث أفراد المجتمع على عدم الانجرار إلى المنتجات العشبية والمكملات الغذائية التي تدعي تخسيس الوزن والنشاط الجنسي بطريقة غير علمية ومنطقية وذلك بهدف حمايتهم من مخاطر الغش التجاري والدوائي والتي تؤثر سلبا على صحتهم.

وأوضح أن بعض هذه المنتجات يروج لها عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات غير المرخصة من قبل إدارة الإعلانات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.. مؤكدا أن المروجين لتلك المنتجات المغشوشة سيتم تحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات العقابية بحقهم.

وطالب الأميري - في التعاميم التي تم توجيهها إلى وزارة التغيير المناخي والبيئة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والهيئة الاتحادية للجمارك وإدارة الأغذية والصحة بلدية دبي - باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب هذه المستحضرات من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها في حال توفرها.

ولفت إلى انسياق فئة من المجتمع وراء تعاطي أدوية عشبية أو مكملات غذائية ومقويات جنسية رغم دأب الوزارة على التحذير وتنبيه الجمهور بعدم استخدام هذه المنتجات وتوخي الحذر منها حيث إنها تشكل خطراً على حياة مستخدميها من خلال الكشف عن أسماء هذه المستحضرات ذات الادعاءات الطبية وذلك لتوضيح مخاطرها والمضار الجانبية لها والتي قد تصل إلى الموت.

وذكر الأميري أن الوزارة تلقت تحذيرا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم استخدام المنتج "Extra Slim Plus Acai Berry Weight Loss Formula " والذي يروج له على أنه مستحضر طبيعي لتخفيف الوزن حيث أظهرت نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة على احتوائه مادة دوائية غير معلن عنها وهي "Sibutramine" التي تسبب زيادة في ضغط الدم أو معدل نبضات القلب في بعض المرضى ويمكن أن تشكل خطرا كبيرا للمرضى المصابين بأمراض القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو السكتة الدماغية.

كما حذرت الوزارة من استخدام المستحضر "Dream Body Advanced + Acai Weight Loss & Cleanse " والذي يروج له على أنه مستحضر طبيعي لتخفيف الوزن اذ أظهرت نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة احتواءه على 3 مواد دوائية غير معلن عنها وهي Sibutramine" و " Fluoxetine" و "Sildenafil" حيث تسبب مادة "Sildenafil" انخفاضا حادا في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير ويمكن أن تشكل خطرا كبيرا على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيتراتة في حين تعد مادة "Fluoxetine" من الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب والتي قد تسبب في حدوث آثار جانبية خطيرة بما في ذلك التفكير في الانتحار ونزيف غير طبيعي وعدم انتظام ضربات القلب أو الوفاة.

وتضمن التحذير أيضاً المنتج " Dream Body Original Formula "والذي يروج له على أنه مستحضر طبيعي لتخفيف الوزن حيث أظهرت نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة على احتواء هذا المستحضر على مادة دوائية غير معلن عنها وهي " Sibutramine" .

وحذرت الوزارة من استخدام المنتج "My Steel Woody " والمستخدم كمكمل غذائي ومقو جنسي للرجال حيث تبين احتواؤه على مادة "Sildenafil" .

كما حذرت من المنتجات "Dream Body 450mg Dream Body& Extreme Gold 800mg" والتي يروج لها بأنها من المستحضرات الطبيعية لتخفيف الوزن حيث أظهرت نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة على احتواء هذه المستحضرات المذكورة على مادة "Sibutramine" .

وأوضح الأميري أن الوزارة على اتصال يومي مع هيئة الغذاء والدواء الأميركية والهيئات العالمية كهيئة الأدوية الأوروبية والأسترالية..

مؤكدا أنه في حال إصدارها أي تحذير يتعلق بالأدوية أو المكملات الغذائية تقوم على الفور بإصدار تعميم لكافة الجهات الصحية والمعنية بضرورة سحب تلك المنتجات وإتلافها حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع ودعا أفراد المجتمع إلى ضرورة تبليغ الوزارة عن مثل هذه المنتجات عبر الهاتف 2301000 04 أو من خلال بوابة "طمني" في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.moh.gov.ae .