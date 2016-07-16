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بدء إمتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمراحل التعليم الثلاثة بأسيوط

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بدء إمتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمراحل التعليم الثلاثة بأسيوط بدء إمتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمراحل التعليم الثلاثة بأسيوط

صورة أرشيفية

مراسل«ONA»:
> بدأت اليوم السبت، إمتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بمراحل التعليم الثلاثة ” إبتدائى ،إعدادى ، ثانوى عام وفنى “.

وقال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط في تصريح صحفي، إن الإمتحانات تشمل جميع صفوف النقل للمراحل الثلاثة بجميع المدارس الحكومية والخاصة واللغات على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن أسئلة الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ومطابقة للمواصفات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية سيقام يوم 21 يوليو، بينما يؤدى طلاب الصف السادس الابتدائي الإمتحان يوم 24 نفس الشهر، منوهًا على أنه تم إعداد غرفة عمليات لتلقي اى شكاوى من المدارس خلال فترة الإمتحان للعمل على حلها فورًا .

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