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وفد من الأوقاف والأزهر وبيت العائلة يزور قرية أبو يعقوب بالمنيا للتهدئة

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وفد من الأوقاف والأزهر وبيت العائلة يزور قرية أبو يعقوب بالمنيا للتهدئة وفد من الأوقاف والأزهر وبيت العائلة يزور قرية أبو يعقوب بالمنيا للتهدئة

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> يزور وفد من الأوقاف والأزهر وبيت العائلة المصرية، اليوم السبت، قرية أبو يعقوب التابعه لمركز المنيا، لعقد لقاءات مع الأقباط والمسلمين بالقرية، وحثهم علي نبذ العنف ونشر المحبة والتعاون من أجل ، وبحث المشكلة التي وقعت مساء أمس الجمعه، بسبب شائعات تحول منزل لكنيسة، وضع حلول لها من أجل تهدئة الأوضاع داخل القرية.

في سياق متصل، تبدأ النيابة العامة تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى العام لنيابات جنوب المحافظة، تحقيقات موسعة مع المتهمين في الأحداث.

وقد ألقت سلطات الأمن، القبض علي 15 من المشتبه في تورطهم في الأحداث، وتواصل إدارة البحث الجنائي تمشيط القرية للقبض على جميع المتهمين، وإجراء التحريات لمعرفة الملابسات، وتم فرض كردون أمنى بمحيط القرية لمنع تجدد الإشتباكات.

يذكر أن، قرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا، شهدت أحداث عنف طائفي بين المسلمين والمسيحيين، بسبب ما تردد عن تحويل منزل لكنيسه، ونتج عن ذلك إحتراق آثاث منزلين ودراجة بخارية، دون وقوع إصابات بشرية .

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أونا

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