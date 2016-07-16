أسرة مصرية تطالب "الخارجية" بالبحث عن ابنها المختفى بإيطاليا منذ 5 سنوات

تقدمت أسرة من مدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية، بطلب لوزارة الخارجية المصرية، بالبحث عن أحد أبنائها " السيد محمد محمد خميس"، المختفى منذ 5 سنوات بإيطاليا.

وقال خميس "36 سنة"، شقيق المختفى، والمتغيب منذ 5 سنوات، إن أخى متغيب منذ 5 سنوات، وأرسل لأسرته جوابا يقول فيه إنه مسافر إلى إيطاليا على متن سفينة حاويات من ميناء بلطيم بكفر الشيخ.

وأضاف "خميس" ومنذ تلك السنوات لا تعلم أسرته عنه شيئا على الإطلاق، ونأمل أن يصل صوتنا إلى الخارجية المصرية، للبحث عنه أن كان على قيد الحياة.

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