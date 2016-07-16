«شعبي إف إم» تحتفل بثورة يوليو

كتبت – إنجي لطفي

تحتفل شعبى اف ام، السبت المقبل، بالذكرى الـ٦٤ لثوره يوليو المجيدة، بمجموعة من الأعمال الغنائية النادرة والمملوكة حصريًا لشعبى اف ام.

وتعرض المحطة مجموعة من الأغانى لكبار المطربين مثل قنديل، وكارم محمود، ورشدى، وعبدالمطلب، وصباح، وشادية، وفايدة كامل، وشريفة فاضل، وإبراهيم حمودة، وسيد إسماعيل، ومن الأعمال الغنائية النادرة أغنية لنجاح سلام بعنوان ابوخالد، تغنت بها خصيصًا لجمال عبدالناصر فى عيد الثورة، وأغنية احنا لها احنا لها لفريد الأطرش وشادية، ويابنت الثورة لشادية، وأغنية أحلى عيد لكارم محمود، وموال عيد الثورة لعبدالمطلب، افتح ياسمسم لشريفه فاضل، والصورة الغنائية أصل الحكاية لمحمد قنديل.

كما تعرض أيضًا مهمز حصانك لهدى سلطان، هل هلال الثوره لعايده الشاعر، وابتدينا لعبد العزيز محمود، والعديد من الأعمال الأخرى التى سوف تتضمنها الخريطة الإذاعية الجديدة لشعبى اف ام.

كما صرح خالد فتوح رئيس الإذاعة، أن البرامج الجديدة سوف توظف للاحتفال بهذه المناسبة من لقاءات مع قيادات عسكرية سوف تحكة ذكرياتها مع الثورة.