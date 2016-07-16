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عاجل.. أتراك يذبحون أحد الجنود ويعتدون بالضرب على آخرين بجسر البسفور

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عاجل.. أتراك يذبحون أحد الجنود ويعتدون بالضرب على آخرين بجسر البسفور عاجل.. أتراك يذبحون أحد الجنود ويعتدون بالضرب على آخرين بجسر البسفور
ذَبح بعض الأتراك أحد الجنود الذين شاركوا فى حركة الجيش للسيطرة على السلطة، بعد أن سلم نفسه وسلاحه على جسر البسفور؛ واعتدوا بالضرب على آخرين.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) عربية، اليوم السبت، أن مجموعة من المواطنين تجمعوا فى محيط جسر البسفور، والاعتداء على الجنود المستسلمين بالضرب والإهانة، دون اللجوء للسلطات المختصة.

وكانت تظاهرات مؤيدة وأخرى مناوئة لحركة الجيش للاستيلاء على السلطة فى تركيا، خرجت – أمس - فى عدة مدن تركية، فى وقت شهد فيه محيط جسر "البوسفور" فى إسطنبول إطلاق نار كثيف.

يشار إلى أن رئيس وزراء تركيا بن على يلدريم أعلن، فى وقت سابق، مقتل 161 شخصاً فى حركة الجيش للسيطرة على الحكم وإصابة نحو 1440 خلال الاشتباكات فى أنقرة وإسطنبول أغلبهم من المدنيين؛ وتم اعتقال حوالى 2839 جنديا فى أنحاء تركيا.


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