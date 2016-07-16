المحكمة تعرض صورا لخالد على مع عمرو بدر ومحمود السقا داخل نقابة الصحفيين

تواصل محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم السبت، عرض الأسطوانات بجلسة محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم وخالد البلشى بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.

وجاء بها 17 ملفا خاصين بواقعة النقابة منذ بدايتها، وتضمنت تسجيلات ومداخلات هاتفية للنقيب وأعضاء مجلس النقابة على البرامج والقنوات الفضائية.

كما جاء فى الأسطوانات لقطات من الجرائد وموقع "البداية" الذى يرأس تحريره خالد البلشى، خاصين بتناول وقائع ضبط عمرو بدر ومحمود السقا، وعدد من الصور للمرشح الرئاسى السابق خالد على، وخالد البلشى وصحفيون آخرين وهم يجالسونهم داخل النقابة، وأخرى وهم يرفعون لافتات فى النقابة "الصحافة مش جريمة".

وأكد الدفاع أن وقت الصور من تاريخها وزمانها غير محدد، وبالتالى لا يمكن أن تأخذ محل دليل اتهام.

كما عرضت المحكمة خبر آخر من موقع البداية يتضمن عنوان "بدر والسقا" يدخلان فى اعتصام مفتوح اعتراضا على قرار ضبطهما واقتحام منازلهما"، وذلك بتاريخ 30 أبريل الماضى.

وتم عرض مستند جديد من موقع يناير الذى يرأس تحريره "عمرو بدر" تحت عنوان "بدر والسقا يعتصمان ويطالبان الصحفيين بالانضمام لهما"، وجاء به تصريح منه نشر على صفحته الشخصية يقول "بيقتحموا بيوتنا للمرة الثانية كأننا مجرمين أو فاسدين" وهذا ما طالب محمد نبوى، ممثل نيابة وسط القاهرة بإثباته فى محضر الجلسة، فاعترض الدفاع قائلا إن هذه أخبار وليست مقالات على ألسنتهم.

وقال إن الخبر منسوب لصحفى يدعى محمد عبد الله، ولا يمس للدعوى المتداولة حاليا من قريب أو بعيد ولا يتضمن أى إشارة تنسب إليهم، وأن نيابة أمن الدولة العليا قد دونت أمر ضبط وإحضار "بدر والسقا" والتمس إثبات ذلك خارج أدلة الدعوى.

وأضاف أنه كان من الأولى إحضار "بدر والسقا"، ومناقشتهما وليس الاعتماد على فبركة صحفية، موضحا أن الاعتصام كان فى تمام الساعة 11 ونصف من مساء يوم 30 أبريل، إنما الخبر منشور الساعة 3 عصرا أى قبل الاعتصام.

واستطردت المحكمة فى فتح مستند جديد من موقع البداية يتضمن أن "بدر" أرسل رسالة لنقابة الصحفيين حول واقعة مداهمة منزله، وقال فيها إن النيابة أصدرت قرارا بتفتيش المنزل واستولوا على عدد من الكتب"، وكان ذلك فى عصر يوم الجمعة 29 أبريل.

كانت النيابة العامة قد أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة إلى المحاكمة، لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.

بدء جلسة محاكمة نقيب الصحفيين.. والدفاع يشكو سوء تدوين أقوال الشهود

>