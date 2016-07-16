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مصدر: مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيبن السفير حسام زكى أمين عام مساعد

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مصدر: مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيبن السفير حسام زكى أمين عام مساعد مصدر: مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيبن السفير حسام زكى أمين عام مساعد
قال مصدر دبلوماسى عربى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع" إن مجلس الجامعة العربية، وافق بالإجماع فى اجتماعه، اليوم السبت، على مستوى المندوبون الدائمون، على تعيين السفير حسام زكى، أمينًا عامًا مساعداً للجامعة العربية، ورئيسًا لمكتب الأمين العام.

وكانت قد تقدمت بطلب للامانة العامة للجامعة العربية بتعيين السفير حسام زكى فى منصب أمين عام مساعد بالجامعة، حيث ناقش مجلس الجامعة على مستوى المندوبون الدائمون طلب مصر فى جلسة مغلقة منذ قليل، وقال أنه سيتم الإعلان رسميًا عن ترشح السفير "زكى" لمنصبه رفيع المستوى بعد قليل.

كما ناقش أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية مع المندوبين الدائمين فى أول اجتماع لمجلس الجامعة معه منذ توليه منصب الأمين العام للجامعة العربية، آخر التحضيرات للقمة العربية المقرر عقدها فى موريتانيا يومى 25 و26 يوليو الجارى، مؤكدًا أن التحضير تم الاعداد له جيدًا.


>أحمد أبو الغيط يعقد اجتماعًا تشاوريًا مصغرًا مع المندوبين الدائمين

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مصر 365

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