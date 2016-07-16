وزير الخارجية: ليس هناك مؤشر لحصول إسرائيل على صفة مراقب بالاتحاد الأفريقى

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه ليس هناك مؤشر لحصول إسرائيل على صفة مراقب فى الاتحاد الإفريقى، ولم تتلق رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقى، أى طلب بهذا الشأن حسب ما ابلغته أمس، وتابع: "لم نلمس أن هذا الموضوع محل تقدير فى القمة الافريقية الـ27."

وأضاف "شكرى"، فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي، فى زيارته إلى العاصمة الرواندية كيجالى، إن حضور الرئيس ومشاركته فى القمة الافريقية الـ27 يأتى تقديراً للعلاقة التى تربط مصر برواندا، واهتمام مصر بهذه العلاقة.

وأشار إلى أن القمة الأفريقية الحالية مهمة لأنها تبحث ميزانية الاتحاد الافريقى، وتفعيل البرامج التى توفرها الميزانية، وإجراء انتخابات المفوضية الإفريقية، وإصلاح وتوسيع مجلس الأمن لذلك سيتم التوصل إلى موافق إفريقية موحدة تحقق مصالح القارة الإفريقية.

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