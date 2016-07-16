أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الخارجية: ليس هناك مؤشر لحصول إسرائيل على صفة مراقب بالاتحاد الأفريقى

Google+ Print
وزير الخارجية: ليس هناك مؤشر لحصول إسرائيل على صفة مراقب بالاتحاد الأفريقى وزير الخارجية: ليس هناك مؤشر لحصول إسرائيل على صفة مراقب بالاتحاد الأفريقى
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه ليس هناك مؤشر لحصول إسرائيل على صفة مراقب فى الاتحاد الإفريقى، ولم تتلق رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقى، أى طلب بهذا الشأن حسب ما ابلغته أمس، وتابع: "لم نلمس أن هذا الموضوع محل تقدير فى القمة الافريقية الـ27."

وأضاف "شكرى"، فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للرئيس عبد الفتاح ، فى زيارته إلى العاصمة الرواندية كيجالى، إن حضور الرئيس ومشاركته فى القمة الافريقية الـ27 يأتى تقديراً للعلاقة التى تربط برواندا، واهتمام مصر بهذه العلاقة.

وأشار إلى أن القمة الأفريقية الحالية مهمة لأنها تبحث ميزانية الاتحاد الافريقى، وتفعيل البرامج التى توفرها الميزانية، وإجراء انتخابات المفوضية الإفريقية، وإصلاح وتوسيع مجلس الأمن لذلك سيتم التوصل إلى موافق إفريقية موحدة تحقق مصالح القارة الإفريقية.


>سامح شكرى يناقش أزمة جنوب السودان مع وزير خارجية جوبا ومبعوث سالفا كير

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري