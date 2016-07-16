علماء ينصحون بمحاربة عادة مص الأصابع لدى الأطفال

ينصح البروفسور النيوزيلندى مالكوم سيرز فى جامعة ماك ماستر فى نيوزيلندا الأمهات بضرورة محاربة عادة مص الإصبع السيئة لدى بعض الأطفال التى تعرضهم للإصابة بالميكروبات والحساسية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- عادة مص الأصابع لدى طفلك قد تكون وسيلته للتعبير عن فقدان الأمان أو معاناته من التوتر.. إليكِ أبرز أسبابها.. والأطباء ينصحون: لا تُعنفى طفلك واشغليه بلعبة فى يديه
وكان البروفسور قد أجرى دراسته على 1000 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 عاما وتبين أن 31% من بينهم يمصون الإصبع ويقرضون الأظافر وعند بلوغهم الـ(13) من عمرهم تبين إصابتهم بنوع من أنواع الحساسية وعند وصولهم إلى سن 32 عاما، ظل 40% يمارسون هذه العادة السيئة ليصبح من الصعب التخلص منها بسهولة.
>- عادة مص الأصابع لدى طفلك قد تكون وسيلته للتعبير عن فقدان الأمان أو معاناته من التوتر.. إليكِ أبرز أسبابها.. والأطباء ينصحون: لا تُعنفى طفلك واشغليه بلعبة فى يديه