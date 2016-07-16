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باحثون ألمان: السائل الدماغى الشوكى يحمى الجهاز العصبى من التلف

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باحثون ألمان: السائل الدماغى الشوكى يحمى الجهاز العصبى من التلف باحثون ألمان: السائل الدماغى الشوكى يحمى الجهاز العصبى من التلف
اكتشف فريق من الباحثين الألمان فى معهد ماكس بلانك أن هناك نظاما معقدا للأهداب الاهتزازية يساعد كوسيلة اتصال تقود السائل الدماغى الشوكى وتوجيهه إلى كل منطقة فى المخ فهو يحمى عملية الجهاز العصبى المركزى ويلعب دورا أساسيا فى تخليص الأغذية وتنقيتها من الفضلات مما يساعد على مروره بسهولة فى كل المناطق المختلفة فى المخ.

وكان العلماء قد قاموا بدراسة عملية تدفق السائل الدماغى الشوكى لدى الفئران والخنازير، واكتشفوا أن هناك من الأهداب المتحركة تغطى جدار تجويف المخ مما يساعد على مرور هذا السائل إلى جميع أجزاء المخ.


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