إحالة 4 متهمين الى المفتى فى قضية خلية طنطا الإرهابية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، بإحالة 4 متهمين للمفتى بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربي، كما قررت المحكمة تحديد جلسة 4 سبتمبر للنطق بالحكم على باقى المتهمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب" لجلسة 4 سبتمبر المقبل